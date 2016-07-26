Рост цен на жилье предрекли в Красноярске

В Красноярске в 2017 году могут вырасти цены на жилье, считают специалисты. Они связывают это с ужесточением требований к застройщикам и ростом себестоимости строительства.

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Напомним, по итогам 2016 года средняя цена квадратного метра квартиры на первичном и вторичном рынке упала на 2,5-5 %. При этом годом ранее квартиры дешевели более стремительно — снижение составляло около 9-10%. «Постепенно рынок приходит к равновесному значению цены. Рынок пребывает в состоянии стабильности. В 2017 году изменение составит не более 5 %», — считает эксперт рынка недвижимости Александр Шляхин.

Однако представитель краевого Стройнадзора Елена Хамардюк видит предпосылки к повышению цен на квартиры.

«Банки нам предрекают снижение процентной ставки по ипотеке, государство утверждает, что инфляция минимальная, имеется тренд на подъем экономики. При этом мы видим, что в Красноярске и крае достаточно много морально устаревшего жилья, следовательно граждане заинтересованы в строительстве нового. Повышены требования в части обеспечения обязательств застройщиков. Все свидетельствует о том, что спрос на рынке жилья будет повышаться, а следовательно будет расти цена квадратного метра».

Еще одна причина возможного подорожания квартир — существенно выросшая себестоимость строительства по сравнению с предыдущими годами. «Кроме того, сейчас застройщику необходимо иметь достаточный штат юристов, что тоже будет откладываться на цене квадратного метра», — добавила Хамардюк.