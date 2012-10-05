Для красноярцев назначили беспересадочный вагон до курортов Алтайского края

По просьбам пассажиров Красноярской железной дороги, отдыхающих в Алтайском крае, назначен дополнительный беспересадочный плацкартный вагон сообщением Красноярск — Бийск, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

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Из Красноярска вагон беспересадочного сообщения будет отправляться в составе поезда № 11 Чита — Челябинск по нечётным числам, с переприцепкой в Новосибирске к поезду № 601 Новосибирск — Бийск. Отправление из краевого центра в 03:38 по московскому времени. Прибытие в Бийск — в 3:41 московского времени.

В обратном направлении, из Бийска, вагон беспересадочного сообщения будет ходить по четным числам в составе поезда № 602 Бийск — Новосибирск, с переприцепкой в Новосибирске к поезду № 44 Москва — Хабаровск. Отправление из Бийска — в 16.13 по московскому времени. Прибытие в Красноярск — в 20.24 по московскому времени.

Дополнительный беспересадочный плацкартный вагон сообщением Красноярск — Бийск будет курсировать с 9 февраля по 15 апреля текущего года.

Напомним, что в направлении курортов Алтайского края, в том числе Белокурихи, круглогодично курсирует беспересадочный купейный вагон сообщением Красноярск — Бийск. Отправление из Красноярска — по нечетным дням, из Бийска — по четным.