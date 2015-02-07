Посетитель кафе убит таинственно скрывшейся компанией

В Назарово расследуют убийство посетителя кафе, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. ЧП произошло еще в выходные, но подробности случившегося следователи рассказали только сегодня. В настоящее время разыскиваются лица, причастные к гибели мужчины.

Предварительно известно, что около 4 часов утра 5 февраля 41-летний мужчина вышел из кафе «Медея», где отдыхал с приятелями. Возле кафе у него возник конфликт с другими посетителями, один из которых нанес потерпевшему 3 ножевых удара, от которых он позднее скончался в больнице. Предполагаемые оппоненты мужчины скрылись, в настоящее время ведется их розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).