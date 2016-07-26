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«Билайн» предлагает красноярцам смартфоны Samsung Galaxy по особой цене
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«Билайн» предлагает красноярцам смартфоны Samsung Galaxy по особой цене

7 февраля 15:45
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«Билайн» представил специальное предложение для тех, кто уже выбирает подарки для родных и близких на День святого Валентина, 23 Февраля или 8 Марта. Только со 2 февраля по 31 марта в офисах обслуживания и продаж, а также в интернет-магазине «Билайн» приобрести смартфоны Samsung Galaxy можно будет с выгодой до 6 тыс. рублей при покупке комплекта услуг связи.

В офисах и интернет-магазине «Билайн» представлены смартфоны Samsung Galaxy на любой вкус и бюджет — от 3990 до 48990 рублей. Приобрести устройства по выгодной цене можно только при условии единовременной покупки с услугами связи. Стоимость услуг связи зависит от модели приобретаемого смартфона. Например, при подключении тарифа «ВСЁ за 500» на 12 месяцев или «ВСЁ за 1200» на 5 месяцев, стоимость Samsung Galaxy A3 составит всего 11 990 рублей вместо 17 990 рублей.

Количество приобретаемых устройств неограниченно. Более подробная информация об акции доступна на сайте www.beeline.ru.

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