Ёлки в Красноярске уберут к весне

В Красноярске начинается демонтаж ледовых городков и новогодних ёлок. В мэрии сообщили, что работы начнутся со спальных районов, а к марту доберутся и до ёлки на Татышеве.
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Ледовые скульптуры и горки «по многочисленным просьбам горожан» также решено оставить до прихода весны.
Начиная этой недели новогодние городки будут инспектировать специальные комиссии. В зависимости от состояния конструкций специалисты примут решение о начале демонтажа.
«Предполагается, что все новогодние украшения в городе будут демонтированы к 10 марта», — заключили в пресс-службе городской администрации.
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