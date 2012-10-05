Ёлки в Красноярске уберут к весне

В Красноярске начинается демонтаж ледовых городков и новогодних ёлок. В мэрии сообщили, что работы начнутся со спальных районов, а к марту доберутся и до ёлки на Татышеве.

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Ледовые скульптуры и горки «по многочисленным просьбам горожан» также решено оставить до прихода весны.

Начиная этой недели новогодние городки будут инспектировать специальные комиссии. В зависимости от состояния конструкций специалисты примут решение о начале демонтажа.