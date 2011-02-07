Исчезнувшего на «Столбах» туриста ищут собаки и беспилотники

К поискам мужчины на «Столбах» привлекли собак и беспилотники, сообщили 7 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Третий день в заповеднике продолжаются поиски туриста, который пропал в субботу в районе Второго Столба. О нем известно, что ему 56 лет, по данным СМИ, он приехал в Красноярск из Оренбурга. За два дня спасатели краевого учреждения «Спасатель» проверили 31 километр лесных троп, 5 изб и 19 скал, а также 24 квадратных километра территории, прилегающей к заповеднику. Найти человека не удалось, мест схода с троп не обнаружено.

Сегодня количество поисковых групп увеличено: в заповедник отправились краевые спасатели, группа Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с собакой, а также две группы лыжников из числа инспекторов заповедника. Территория осматривается при помощи беспилотников. Проведение поисковых работ затрудняется сложным рельефом местности и снежным покровом.