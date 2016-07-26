Представлен график отключения холодной воды в домах красноярцев

«КрасКом» представил график остановки водозаборов и отключения холодной воды в домах красноярцев. По графику первым на профилактику остановится водозабор на острове Татышев, снабжающий холодной водой Советский район (26-27 мая).

Затем (16-17 июня) остановится «Нижнеатамановский» (Ленинский, Кировский районы), после него водозабор на острове Отдыха (Свердловский, Кировский районы, 30 июня — 1 июля). В июле (14-15) на сутки прекратит подачу воды в Центральный и Железнодорожный (до железной дороги) районы водозабор на острове Посадном, а в августе (4-5) — «Казачий» и «Гремячий Лог», снабжающие Октябрьский и Железнодорожный (от железной дороги до ул. Калинина) районы.

План остановки водозаборных сооружений согласован с ресурсоснабжающими организациями и администрацией Красноярска.