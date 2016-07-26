В красноярском «Жилфонде» началась подготовка к паводкам

Специалисты Городской управляющей компании осматривают жилой фонд и составляют списки домов, где может возникнуть угроза подтопления талыми водами. Реестр домов, находящихся в зоне риска, направляется в администрацию Красноярска.

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В эту зону попадают жилые дома, расположенные на берегу реки Кача, а также в низине, подтопление которых возможно при таянии снега на косогорах. Сотрудники Городской управляющей компании ещё до наступления оттепели очистили от мусора и льда водоотводные канавы и ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях. Помимо этого, ГУК «Жилфонд» подготовила спецтехнику для откачки воды (мотопомпы), на случай природных катаклизмов.