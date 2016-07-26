Уличенный в коррупции инспектор красноярской колонии признается в новых взятках

Сотрудник красноярской колонии, который ранее признался в многократных взятках за передачу заключенным телефонов и другой техники, рассказал, что получал деньги еще и за доставку спиртного.

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Напомним, под уголовное преследование попал 28-летний теперь уже бывший инспектор отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-7, которая находится в селе Арейское Емельяновского района. Предварительно установлено, что в декабре 2016 он получил на банковскую карту 10 тыс. рублей за доставку на территорию режимного учреждения бутылки водки объемом 0,5 литра, которую он передал заключенному. То же самое он сделал в январе 2017 года — за 7 тыс. рублей передал осужденному спиртное.