«Бедный дворник оттирал»: влюбленный написал послание на фасаде и разозлил красноярцев

В надежде получить прощение любимой житель Красноярска испортил фасад нового дома в микрорайоне Солнечном. Неизвестный написал девушке на стене дома по ул. Соколовская поздравление с днем рождения, которое сопровождается просьбой простить его и вернуться к нему.

Разгневанные жители микрорайона сфотографировали его творчество и выложили снимки в сеть. На кадрах видно, что надпись получилась достаточно большой.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошел накануне.

«С утра бедный дворник оттирал стоял. Потом пришли с рулеткой и фотиком, нафотали. А вчера писал парень. К нему подошли двое парней и долго разбирались. Утром просыпаемся, смотрим, а он все-таки дописал своё послание... Пикассо...» — сетует жительница Солнечного.

Но в целом жители микрорайона отнеслись неоднозначно к поступку парня, которого также в шутку окрестили Ромео. Одни отметили романтичность поступка, но все же упрекнули автора надписи в порче имущества. «Надеюсь, не простит», — написал мужчина. Комментаторы-девушки заявили, что парню стоило принести своей пассии букет роз и с ним просить прощения или же написать записку и бросить ее в почтовый ящик.

Интернет-пользователи также понадеялись, что девушка, которой было адресовано это послание, заставит парня стереть его. Но некоторые в шутку предположили, что она может поступить аналогичным образом. «Напротив, с торца другого дома ответ напишет», — пошутил красноярец.