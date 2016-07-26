В центре Красноярска «заминировали» торговый дом

17:58 Снято оцепление у комплекса «заминированных» зданий на проспекте Мира

Очевидцы сообщили о возможном минировании здания в центре Красноярска — днем 7 апреля оперативные службы собрались возле «Китайского торгового дома», здание которого признано аварийным и ждет реконструкции.

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В социальных сетях появилось сообщение, что к зданию со стороны БКЗ съехались спецмашины якобы из-за сообщения о минировании. Официальные комментарии ведомства пока не дают.

По имеющейся информации, в правоохранительные органы поступил звонок от женщины о якобы заложенной бомбе. Но в каком именно здании заподозрили опасность, не уточняется. Оцепление еще не снято, проверка продолжается.