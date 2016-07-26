Снято оцепление у комплекса «заминированных» зданий на проспекте Мира

Спустя несколько часов сняли оцепление возле комплекса зданий в центре Красноярска, где велась проверка по сообщению о минировании. Напомним, сегодня в два часа дня оперативные службы собрались возле «Китайского торгового дома», здание которого признано аварийным. Они также проверяли соседние кафе и «Метрополь». Внутрь зданий никого не пускали. Работа оперативных служб длилась непривычно долго — несколько часов.

По имеющейся информации, в правоохранительные органы поступил звонок от женщины о якобы заложенной бомбе. Но в каком именно здании заподозрили опасность, не уточняется.

В итоге ничего опасного для жизни и здоровья людей оперативники в ходе обследования не нашли.

Отметим, после теракта в Санкт-Петербурге, который произошел днем 3 апреля в метро, в других крупных городах участились проверки общественных мест в связи с обнаружением подозрительных бесхозных вещей.