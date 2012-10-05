Пойман подозреваемый в расправе над продавцом и поджоге магазина

Задержан предполагаемый убийца женщины, тело которой нашли в сгоревшем магазине Дзержинского района Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По уточненным данным, 21 февраля местные жители обнаружили в сгоревшем магазине-павильоне тело 37-летней женщины с огнестрельным ранением. К раскрытию преступления привлекли опытных сотрудников полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сегодня в Рыбинском районе сыщики задержали подозреваемого в этом преступлении — мужчину 55 лет. В ходе обыска у него обнаружили и изъяли обрез незарегистрированного ружья.

В ГСУ СК по краю рассказали, что уголовное дело по факту убийства возбудили еще в феврале. Мотив преступления, как и отношения убийцы и жертвы, в обоих ведомствах пока не уточняют. Задержанный находится на допросе.