Новинки садовой моды представят красноярцам на масштабной ярмарке «Сибирская дача»

С 10 по 13 апреля в Красноярске пройдет крупнейшая в регионе выставка-ярмарка «Сибирская дача». Открывать новый посадочный сезон будут свыше 20 000 местных дачников и садоводов. Гостей ожидают последние дачные новинки, самые модные сорта растений и мастер-классы от ведущих агрономов и ландшафтных дизайнеров.

Выставка охватит все сферы загородного хозяйства: садоводство и огородничество, животноводство, пчеловодство, ландшафтный дизайн, дачное строительство, а также отдых на загородном участке. На площади около 7000 кв. м разместятся более 150 торговых стендов.

Новинки ярмарки-2017:

уникальные геотеплицы в форме купола, которые служат не менее 35 лет, выдерживают сильные порывы ветра и сверхнизкие температуры (до −80 °С)

абсолютно новые сорта декоративных растений, которые находятся на пике садовой моды в весенне-летнем сезоне-2017 — хризантема шаровидная (мультифлора), гортензия метельчатая и др.

саженцы элитных зимостойких сортов от ведущих питомников Сибири: черный абрикос (абрикосоалыча) — гибрид абрикоса и алычи; новые бессемянные сорта черной смородины с очень крупными ягодами (размером с перепелиное яйцо), яблони с высокой зимостойкостью (до −50 °С), новые сорта вишни и многое другое.

новейший сорт высокоурожайной садовой земляники «Фурор», который недавно был выведен в Голландии.

лучшие для Сибири сорта картофеля, которые были специально разработаны и выведены красноярскими агрономами с учетом особенностей климата.

На ярмарке развернется настоящая мини-ферма с альпийскими и чешскими козами, вислоухими кроликами и породистыми домашними птицами (цыплятами, утятами, гусятами, индюшатами, перепелами). Здесь же будут проводить консультации для начинающих и опытных фермеров по разведению животных. Будущие пчеловоды также смогут получить рекомендации от пасечников и приобрести необходимый инвентарь для разведения пчел.

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В программе ярмарки:

«Школа садовода» и десятки мастер-классов по выращиванию и уходу за растениями от опытных красноярских агрономов.

Астрологические консультации по всем видам работ с растениями: по посадке, поливу, подкормке.

Консультационная площадка от ведущих ландшафтных дизайнеров Красноярского края, где можно получить профессиональные рекомендации по благоустройству и озеленению своего участка.

Также 11 и 12 апреля пройдут мастер-классы по созданию газонов и флорариумов (живых цветочных композиций в стеклянных сосудах). 11, 12, 13 апреля — розыгрыши дачных призов среди посетителей. Гости ярмарки смогут выиграть теплицы и парники, мангалы, наборы садовых растений и множество других полезных в хозяйстве вещей. Подробнее о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, порядке и сроках их получения — по ссылке.

Отметим, что выставка-ярмарка «Сибирская дача» — одна из самых популярных и посещаемых в регионе выставок дачной тематики. Ежегодно собирает рекордное количество гостей и участников. К примеру, в 2016 году ее посетили более 20 500 человек.

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 (МВДЦ «Сибирь»). Время работы: 10 — 12 апреля с 10:00 до 20:00 13 апреля с 10:00 до 19:00. Стоимость билета — 120 рублей.