На Красноярской магистрали обсудили сотрудничество с бизнесом

На Красноярской железной дороге в формате деловой встречи с партнерами прошел День клиента. На мероприятие были приглашены представители крупного и малого бизнеса, промышленных корпораций, операторских компаний, общественных организаций бизнеса и предпринимательства Сибири, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

С приветственным словом к партнерам обратились первый заместитель начальника Красноярской железной дороги Ольга Михайлова и министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин. Ольга Михайлова отметила, что это — вторая встреча такого формата на Красноярской железной дороге. Ее главная цель — профессиональное общение и информирование клиентов о логистических услугах в сфере грузовых перевозок, которые предлагает сегодня ОАО «РЖД», а также обмен опытом, мнениями, поиск решения вопросов, находящихся на стыке интересов.

«Для гарантированного удовлетворения спроса на перевозки Красноярская железная дорога развивает инфраструктуру, разрабатывает новые логистические продукты, применяет технологии, отвечающие потребностям рынка и растущим требованиям грузоотправителей. Все это — ключевые аспекты клиентоориентированности холдинга РЖД», — сказала Ольга Михайлова.

Министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин, со своей стороны, высоко оценил роль Красноярской магистрали в экономике региона. «Железнодорожникам удалось выстроить конструктивный, открытый диалог со всеми участниками перевозочного процесса. Это позволяет им решать задачи любой сложности, добиваться высоких результатов в работе, и в целом повышать эффективность промышленности и бизнеса в регионе», — подчеркнул Сергей Ерёмин.

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На встрече было отмечено, что ОАО «РЖД» сегодня — это современная транспортно-логистическая компания, предоставляющая широкий спектр услуг. Помимо востребованных сейчас форматов доставки грузов по расписанию или маршрутной отправки сборных грузов «Грузовой экспресс», клиентам предоставляются услуги погрузочно-разгрузочных работ, хранения грузов на складских площадях «РЖД», доставки груза со станции выгрузки до склада, и многое другое.

Чтобы снизить издержки клиентов, ОАО «РЖД» активно внедряет дистанционные формы работы. Так, с марта 2017 года холдинг запустил электронную площадку «Грузовые перевозки». Она разработана в рамках программы «Цифровая железная дорога в ОАО «РЖД». Сервис позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников — крытых вагонах, полувагонах, цистернах и так далее — из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее с единого лицевого счета или банковским платежом.