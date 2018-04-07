Полицейские на новом катере будут прогонять хулиганов с набережной (видео)

Полицейские запустили катер, который будет курсировать по Енисею и следить за порядком на красноярских набережных. Сегодня на набережной Енисея полицейские торжественно спустили на воду новый скоростной катер МУ МВД России «Красноярское» Корвет 750 А.

На катере установлены проблесковые маячки, громкоговорящее устройство и сирена. Экипаж катера состоит из 3 человек, которые прошли курс обучения управлению скоростным маломерным судном. «Основные функции этого отряда — предупреждать несчастные случаи и в первую очередь сохранять жизни людей», — рассказал начальник городской полиции Геннадий Березин. Катер обеспечен средствами спасения и оказания первой медицинской помощи.

«В летний период основные задачи стражей порядка на воде — охрана общественного порядка в местах отдыха красноярцев на берегах реки Енисей, патрулирование речной акватории при проведении городских массовых мероприятий, пресечение противоправных действий граждан на воде, купания в запрещенных местах. Кроме того, экипаж плавсредства включен в систему единой дислокации нарядов и будет взаимодействовать с сотрудниками полиции, несущими службу на улицах города», — рассказали в пресс-службе городской полиции.