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Московский оппозиционер Развозжаев вышел на свободу в Красноярске
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Московский оппозиционер Развозжаев вышел на свободу в Красноярске

7 апреля 18:45
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Оппозиционер Леонид Развозжаев, отбывавший наказание по обвинению в организации массовых беспорядков, освободился из красноярской колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУФСИН региона.

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Напомним, Развожаева осудили к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. Известно, что в последнее время оппозиционер отбывал наказание в красноярской ИК-31 (поселок Индустриальный). По данным других федеральных СМИ, его освободили сегодня утром, у ворот его встретила жена. В ближайшие два года оппозиционер будет находиться под надзором правоохранительных органов, ему запрещено посещать массовые акции.

Напомним, его осудили летом 2014 года. Летом 2015 года стало известно, что Развозжаев находится в ИК-6 Красноярска, хотя ранее сообщалось, что его планируют этапировать в Иркутск. Через некоторое время его «потерял» защитник, а потом его нашли в одной из красноярских больниц.

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