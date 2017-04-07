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Автомобиль протаранил популярный ларек с шаурмой на Металлургов
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Автомобиль протаранил популярный ларек с шаурмой на Металлургов

7 апреля 22:17
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В красноярской Зелёной Роще автомобиль врезался в популярный павильон на колёсах с шаурмой. ДТП произошло вечером на перекрёстке проспекта Металлургов и улица Сергея Лазо.

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По данным очевидцев, там столкнулись две машины, одна из которых после ДТП отлетела в павильон.

По предварительной информации, люди в результате случившегося не пострадали, повреждения получили только машины и павильон.

ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp
ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp
ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp
ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp
ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp
ДТП на Металлургов
Источник: vk.com/kraschp

Причина ДТП неизвестна, как и состояние водителей. Но очевидцы рассказали, что оба автомобиля ехали в одном направлении и в какой-то момент чёрная «Тойота» якобы «внезапно повернула направо с крайнего левого ряда» и столкнулась с серым авто.

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