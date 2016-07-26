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Под Красноярском иномарку искорежило в ДТП, есть жертвы (видео)
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Под Красноярском иномарку искорежило в ДТП, есть жертвы (видео)

8 апреля 17:42
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После ДТП на встречке на трассе «Красноярск — Железногорск» погиб водитель иномарки. Авария произошла сегодня днём, на 26 км трассы, в районе КПП.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan Wingroad выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada Kalina, после чего иномарка улетела в кювет. Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, она превратилась в груду металла.

ДТП на трассе Красноярск - Железногорск

Видео: vk.com/kraschp

Водителя иномарки доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь, он скончался. В настоящее время устанавливается, был ли он пьян, и его возраст.

Источник: vk.com/kraschp
Источник: vk.com/kraschp

Водитель и пассажир отечественной машины получили травмы.

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