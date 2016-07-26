В Красноярске сбили выскочившего на дорогу пьяного пешехода

На ул. Киренского в Красноярске водитель сбил внезапно появившегося на проезжей части пешехода.

Материалы по теме На одной из главных улиц правобережья водитель иномарки сбил корову

Авария произошла сегодня, 9 апреля, около 17:00 в районе остановки «Поликлиника» на ул. Киренского. Мужчина, стоявший на остановке, дождавшись, пока автобус остановится для высадки пассажиров, неожиданно выбежал на проезжую часть и попал под колеса светлой иномарки, которая следовала во втором ряду.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения с автомобилем, с травмой он был доставлен в больницу. Красноярцы в комментариях отметили, что мужчина не единственный, кто пытается перебегать дорогу в этом месте, хотя буквально в нескольких метрах там есть пешеходный переход со светофором.