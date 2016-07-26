Под Красноярском от ВАЗа ничего не осталось после столкновения с фурой (видео)

Под Красноярском от ВАЗа ничего не осталось после столкновения с фурой, сообщили 9 апреля очевидцы аварии.

ДТП произошло сегодня утром в Березовском районе, около деревни Малый Кускун. Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с большегрузным грузовиком. От удара фуру развернуло и она задела еще два автомобиля, следовавших за ВАЗом — Nissan Sunny и Lada Priora. От удара 53-летний водитель ВАЗа погиб на месте, больше никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняя все обстоятельства происшествия, а также регулируют движение на этом участке, так как съехавшая в кювет фура частично перекрыла дорогу. Стоит отметить, что автомобилисты в социальных сетях сегодня утром выкладывали фотографии замерзших и покрытых снегом загородных трасс, предупреждая товарищей о необходимости соблюдать безопасность на дорогах.