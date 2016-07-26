В Зеленой Роще вспыхнула врезавшаяся в дерево машина

В красноярской Зелёной Роще автомобилист с признаками опьянения съехал в кювет и загорелся. Одиночное ДТП произошло сегодня утром на ул. Рокосовского. На месте работали пожарные, полицейские и медики.

По предварительным данным ГИБДД, водитель, у которого имелись признаки алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с дороги в левый кювет, врезался в дерево, после чего машина загорелась.

Сам водитель не пострадал. Полицейские в настоящее время продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, водителя направили на освидетельствование.

Интернет-пользователи сначала в шутку предположили, что водитель хотел срезать путь, а потом высказали опасение, что случившееся могло спровоцировать серьёзный пожар в зеленой зоне. Очевидцы рассказали, что с ним был пассажир, который якобы тоже находился в состоянии опьянения, но быстро покинул место ДТП.