У православных верующих началась самая строгая неделя поста

У красноярских верующих началась Страстная неделя — самая строгая неделя Великого поста.

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Напомним, накануне красноярцы, как и остальные православные, отметили Вербное воскресенье. Сразу вслед за ним, в понедельник, у верующих началась Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой, в течение которой соблюдается самый строгий пост и верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Каждый день этой недели называется Великим. Так, в Великий Четверг верующие вспоминают Тайную вечерю, также он называется чистым — в домах наводят порядок и пекут куличи к Пасхе.

С 10 по 15 апреля, в дни Страстной седмицы, во всех храмах Красноярской епархии будут совершаться уставные богослужения. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит богослужения в Покровском кафедральном соборе и храме Рождества Христова. Ознакомиться с расписанием можно на сайте епархии.