Инспекторы и электромонтеры «Красноярскэнерго» борются за звание лучшего

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» подвели промежуточные итоги конкурса среди инспекторов и электромонтеров по эксплуатации электросчётчиков участков транспорта электроэнергии и отдела инспекционного контроля.

В первом этапе приняло участие 92 сотрудника из Красноярска и районных центров края. В течение одного дня энергетики проверяли электроустановки жилых домов частного сектора. Мероприятия по контролю использования электроэнергии помогают инспекторам получить данные по объемам потребления и зафиксировать умышленное или неумышленное энерговоровство. По итогам этого рейда удалось составить 33 акта безучетного потребления. Украденными оказались 245 тысяч киловатт-часов.

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Энерговоровство — одна из острейших проблем электросетевого комплекса. Следствием действий энерговоров могут быть не только убытки, которые в полном объеме ложатся на плечи сетевой организации, но и дополнительные нагрузки на электросети, из-за которых происходят скачки напряжения и перебои с электричеством. Набросы проводов на линии электропередачи, самодельные «скрутки» на крыше, «магниты» на электросчетчики — все эти способы воровства опасны как для соседей энерговоров, так и для них самих. Не редки случаи гибели от удара током или получение сильнейших ожогов. Также в любой момент может произойти короткое замыкание, которое приведет к пожару.

Второй этап конкурса пройдет в районе, который является лидером по количеству украденной электроэнергии в крае. Искать неплательщиков будут в течение трех дней как среди физических, так и юридических лиц. В помощь энергетикам — приборы диагностики для выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии (энергомонитор, индикатор скрытой проводки и так далее). По итогам трехдневных рейдов лучшие сотрудники из шести производственных отделений филиала получат почетные грамоты.