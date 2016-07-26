Теплоэнергетики проводят «санитарные пятницы»

7 апреля на объектах теплоэнергетики сразу двух организаций — Красноярской теплотранспортной компании и «КрасКома» — стартовали «санитарные пятницы». В течение нескольких недель территория возле всех баз районов тепловых сетей, а также вокруг насосных станций и тепловых пунктов будет приведена в порядок.

Материалы по теме Названа дата общегородского субботника в Красноярске

Уборка территорий традиционно начинается весной, после таяния снега. В этом году работники Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в группу СГК) и «КрасКома» решили приступить к наведению порядка одними из первых в городе. На тепловых сетях этих предприятий уже в ближайшее время стартуют капитальные ремонты, в которых будет занят практически весь персонал, поэтому именно сейчас, до наступления горячей поры, необходимо позаботиться о чистоте объектов.

В КТТК уборка стартовала с района тепловых сетей № 5. В пятницу 15 слесарей и мастеров приводили в порядок территории возле производственной базы на улице 60 лет Октября, а также вокруг насосной станции на острове Отдыха и центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Тимошенкова.

«Многие объекты теплоэнергетики расположены во дворах жилых домов, поэтому мы стремимся поддерживать в порядке эти территории. Мы соберем и вывезем сухую траву и ветки, побелим бордюры и деревья, обновим фасады производственных помещений, чтобы наши объекты не только не портили облик города, но и украшали его», — рассказал заместитель начальника района тепловых сетей № 5 КТТК Андрей Лихверов.

Также 7 апреля состоялась уборка и на двух объектах компании «КрасКом». На ЦТП в поселке Водников завершена внутренняя побелка стен, приведено в надлежащий вид насосное оборудование, дежурный персонал навел порядок на участке вокруг здания. Здание ЦТП в поселке Цементников этой зимой было повреждено вандалами. Неизвестные не только разрисовали, но и частично сломали шиферную обшивку. Поэтому прежде чем приступить к уборке прилегающей территории, рабочие восстанавливают поврежденные стены, а покраска станет вторым этапом ремонта фасада ЦТП.

В течение двух недель генеральные уборки пройдут на территории всех объектов теплоэнергетики организаций. В ближайшую пятницу сотрудники приведут в порядок территорию возле производственной базы КТТК на улице Малаховской. Кроме того, там этой весной силами работников компании планируется разбить новую аллею.