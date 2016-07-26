С территории курорта в Туве украли юрту

В Туве с территории курорта украли юрту, в настоящее время полицейские ищут сообщников преступника. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел накануне поздно вечером в поселке городского типа Каа-Хем, на территории одного из республиканских курортов.

В ходе расследования оперативники установили, что к краже переносного каркасного жилища с войлочным покрытием причастен безработный 34-летний местный житель. Он уже сознался в содеянном, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе досмотра транспортного средства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли похищенную юрту и вернули ее администрации курорта. В настоящее время оперативники продолжают разыскивать остальных злоумышленников, причастных к совершению кражи.