РУСАЛ запускает онлайн-школу социального предпринимательства. Организованная Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа интернет-платформа даст возможность получить качественное бизнес-образование и самостоятельно разработать проект для решения социальных вопросов. Участниками этого проекта могут стать начинающие предприниматели, бизнесмены с опытом работы в деловой сфере, а также представители некоммерческих организаций.

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Обучение в онлайн-школе будет проходить дистанционно. Курс будет состоять из 12 тематических блоков, каждый из которых включает видеолекцию, конспект, проверочный тест, форму элемента бизнес-плана, полезные материалы и площадку для общения с другими участниками программы. Также запланирована серия дополнительных вебинаров. Лучшим ученикам будет предоставлена возможность получить индивидуальные консультации от наставников очной Школы социального предпринимательства РУСАЛа. Итогом обучения станет готовый бизнес-план проекта в сфере социального предпринимательства.

«РУСАЛ занимается развитием очных обучающих программ для социальных предпринимателей с 2013 года в шести городах Сибири и на Урале. Онлайн-школа призвана тиражировать лучший опыт нашей обучающей программы для социальных предпринимателей на новых территориях и для новых участников, ранее не имевших возможности получить полноценную бизнес-подготовку. Мы убеждены, что благодаря онлайн-школе количество интересных, полезных и устойчивых социально ориентированных предприятий и проектов станет больше, а количество социальных проблем будет уменьшаться», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Для обучения в онлайн-школе социального предпринимательства РУСАЛа необходимо зарегистрироваться на сайте Центра социальных программ РУСАЛа. Первый набор учащихся продлится до 3 мая 2017 года, обучение в нем будет бесплатным. Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр инноваций в социальной сфере РУСАЛа. Дополнительную информацию о программе можно получить на сайте.

Школа социального предпринимательства является одним из ключевых компонентов программы развития социального предпринимательства РУСАЛа. В рамках школы участники знакомятся с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса, учатся бизнес-планированию, узнают о правовых и финансовых аспектах предпринимательской деятельности, о государственных, региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса. При школе действует система наставничества и менторского сопровождения проектов. На сегодняшний обучение в школе прошли 738 предпринимателей, они разработали 106 действующих социально ориентированных бизнес-проектов. Общая сумма инвестиций компании в программу составляет более 20 млн рублей.