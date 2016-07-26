Жителям Солнечного отказали в тротуаре для пеших и велопрогулок в Северный

Жителям красноярского микрорайона Солнечный отказали в устройстве тротуара мимо кладбища «Бадалык». Некоторые жители микрорайона заявили, что пользовались бы этим тротуаром для поездок на велосипеде.

Официальный ответ департамента городского хозяйства на просьбу обустроить тротуар вдоль проезжей части от микрорайона Солнечный до микрорайона Северный опубликован в социальных сетях. Из него следует, что строительство тротуара на этом участке дороги является нецелесообразным.

В департаменте напомнили, что капитальный ремонт автодороги «Красноярск — Енисейск» закончили в 2013 году, в том проекте устройство тротуара не было предусмотрено. Для строительства нового тротуара требуется разработать проектно-сметную документацию и заложить деньги в бюджете.

«Кроме того, не изучена возможная интенсивность пешеходного движения в данном направлении (предполагаем, что она будет низкой). Также следует отметить, что существует возможность воспользоваться общественным транспортом, учитывая отсутствие жилой застройки и значительное расстояние», — говорится в ответе департамента.

Некоторых жителей микрорайона это раздосадовало. «В Солнечном-то дорог кое-где нет, что уж говорить о тротуарах», — посетовал один из красноярцев. Однако нашлись и те, кто поддержал позицию мэрии. «И охота вам ходить там? Пока до „Северного“ дойдете, все в пыли будете, а если весной или осенью — ещё и в грязи», — предположила одна из интернет-пользователей. Другие заявили, что на велосипедах можно ехать по краю проезжей части и для этого вовсе не обязателен тротуар. «Весной и осенью водителей пугать можно будет. Темень, тусклый свет фонарей, и ты весь в пыли вдоль кладбища. Косу можно для верности взять», — пошутил другой житель.