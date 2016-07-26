Пришедший с повинной лжетеррорист отделался штрафом за «минирование» аэропорта

Раскаявшийся «телефонный террорист» в Норильске отделался штрафом, сообщили 10 апреля в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Норильский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который летом прошлого года сообщил по телефону о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Норильска. Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу мужчина сделал со своего телефона, а через какое-то время он сам явился в дежурную часть полиции с повинной, пояснив, что был пьян.
Несмотря на это в отношении «террориста» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
«„Лже-террорист“ вину в совершении указанного преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, дело рассматривалось судом в порядке особого судопроизводства. С учетом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.