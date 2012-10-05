Красноярцы стали дольше искать работу

Срок поиска новой работы в Красноярске с 2014 года увеличился вдвое, выросли и требования к соискателям. К таким выводам по результатам исследования пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Сообщается, что на одну вакансию на сайте приходится 6,7 резюме. Самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась сфера «Начало карьеры, студенты», где на одно предложение претендуют 18 человек.

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По мнению аналитиков, «компании сегодня весьма критично смотрят на соискателей».

Если еще 3 года назад кандидату, «слегка не дотягивающему до нужного уровня», могли предложить обучение за корпоративный счет, то сегодня это уже исключение из правил. «По сравнению с докризисным периодом, сегодня тщательнее отбирают людей на вакантное место, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. — Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают все, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста. Еще год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас это встречается реже».

При этом чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени занимает поиск работы. Например, для топ-менеджера нормально искать новую работу до года, полагают аналитики. Для рядового специалиста в настоящее время оптимальный срок — 3-4 месяца.

По сравнению с 2014 годом, срок поиска работы вырос почти в 2 раза: три года назад на поиск работы специалисты тратили 1-2 месяца.