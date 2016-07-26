Специалисты красноярских предприятий СГК примут участие в КЭФ

Молодые специалисты красноярских предприятий Сибирской генерирующей компании в третий раз примут участие в работе молодёжной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономического форума (КЭФ).

Для того чтобы стать делегатами КЭФ, энергетики выполнили кейсовые задания, и это помогло им подготовиться к обсуждению предстоящей темы — «Построение модели зелёного будущего». Организаторы предложили описать доступные технологии, позволяющие сократить в Красноярском крае количество вредных выбросов, сформировать свои предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере экологии и охраны окружающей среды либо проанализировать деятельность региональных некоммерческих организаций, общественных объединений, частных инициатив, направленных на улучшение экологической ситуации.

Представлять Сибирскую генерирующую компанию на КЭФ в этом году будут главный специалист группы по работе с юридическими лицами Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании Станислав Путиков, инженер отдела управления материально-техническими ресурсами Красноярской ТЭЦ-1 Екатерина Абросимова, машинист бульдозера ТЭЦ-1 Виктор Тамаровский, экономист по труду Красноярской теплотранспортной компании Ирина Голубова, техник-метролог Красноярской ТЭЦ-2 Дина Разинкова, электромонтёр ТЭЦ-2 Павел Осипов и три сотрудника Красноярской ТЭЦ-3: мастер по ремонту оборудования цеха ТАИ Алексей Морозов, механик участка по комплексному хозяйственному обслуживанию инженерных сетей, ЗИС Иван Сорокин, машинист-обходчик по котельному оборудованию Александр Сидоров.

Дина Разинкова — участница молодёжной площадки Красноярского экономического форума со студенческих лет, она считает, что мероприятие обещает быть интересным и полезным:

«Тема экологии нам, как представителям крупной генерирующей компании, очень близка. Производя тепловую и электрическую энергию, наши предприятия следуют требованиям природоохранного законодательства. СГК разрабатывает новые решения, направленные на повышение экологичности теплоэлектростанций. Мы поддерживаем волонтёрское экологическое движение „Зелёная дружина“. Его активисты регулярно высаживают в Красноярске деревья, занимаются сбором макулатуры, отработанных батареек, изделий из пластмассы. Этим опытом мы готовы поделиться с другими участниками КЭФ».

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Красноярский экономический форум пройдёт 20-22 апреля. В работе его молодежной площадки «Поколение-2030» примет участие 700 человек. Как и в прежние годы, основной задачей является создание условий для конструктивной коммуникации молодых людей из всех регионов России — предпринимателей и управленцев,