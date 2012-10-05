«Суровая северная эвакуация»: подцепивший авто на ковш бульдозер насмешил соцсети (видео)

Интернет-пользователей насмешил бульдозер, несущий автомобиль на ковше в Норильске.

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Видео опубликовали в социальных группах, объединивших норильчан, вчера, 9 апреля — на нем бульдозер тащит легковой автомобиль, зацепив его ковшом за одно из колес. Пользователи соцсетей опознали, что произошло это в Норильске во дворе дома на ул. Хантайской.

«Это называется эвакуация транспорта по-норильски. Стоит не дорого, делает быстро. И практически не царапает», — «прорекламировал» услугу автор видео.

Автолюбители в комментариях отметили, что скорее всего таким образом был «эвакуирован» автомобиль, подлежащий утилизации — на записи видно, что машина имеет серьезные повреждения: «Хлам вывез на помойку, где сенсация то?».

Другие предположили, что таким образом водитель спецтранспорта решил бороться с автомобилем, который мешает ему провести уборку двора.