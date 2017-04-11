Красноярских водителей призвали потерпеть еще месяц на зимних колесах

Красноярские госавтоинспекторы предостерегли автолюбителей от спешки с заменой зимних шин на летние. Призыв повременить с «переобуванем» машины ГИБДД города распространила сегодня.

Материалы по теме Водителей «на шипах» без знака пообещали прощать до конца недели

Стражи порядка отмечают, что непостоянство весенних температур днем и ночью по-прежнему остается опасным фактором для водителей. Они предупреждают, что дорожное покрытие после ночных заморозков и осадков покрывается микропленкой льда, что может стать причиной серьезной аварии в случае с летними шинами.

«Общепринятым температурным показателем к смене колес считается среднесуточный параметр +7 ºС, при этом ночные показатели не должны опускаться ниже 0 ºС. По предварительным прогнозам синоптиков, такие погодные условия установятся в Красноярске к концу первой декады мая. Госавтоинспекторы напоминают, что только при положительных температурах сцепные свойства летних покрышек остаются высокими, при „минусе“ резиновая смесь дубеет и характеристики шин резко ухудшаются. Особое внимание водителей дорожные полицейские обращают на загородные поездки на дальние расстояния, когда благоприятные условия городской среды могут резко смениться на заснеженные трассы», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

Напомним, в прошлом году красноярские автомобилисты стали массово менять зимнюю резину на летнюю в двадцатых числах апреля.