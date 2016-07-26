На проспекте Мира за 30 миллионов отреставрируют здание-памятник

На пр. Мира отреставрируют здание художественного института. Сообщение об аукционе появилось 11 апреля на официальном портале госзакупок.

Здание по адресу Мира, 98, построенное в 1912-1916 году по проекту архитектора Леонида Чернышева, в перечне объектов культурного наследия значится как «Здание Духовного братства». В ближайшее время его ждет реставрация.

За 30,7 млн рублей выбранный через аукцион подрядчик должен будет провести работы, перечень которых уже утвержден в рамках проектной документации, разработанной ООО «Проектно-строительная компания „ПроектСтройСервис“».

Так, нужно будет укрепить фундамент, сохранить штукатурную отделку и архитектурно-лепной декор здания, а также восстановить и обновить металлические конструкции, окна и двери и другие конструкции и детали исторического здания. Заранее обговаривается, что в штате фирмы-подрядчика должны быть реставраторы, умеющие выполнять все эти виды работ и прошедшие соответствующую аккредитацию в министерстве культуры.

Подрядчика определят 5 мая в Москве, так как заказчиком работ выступает федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».