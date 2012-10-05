Сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 провели уроки экологии для школьников

10 апреля сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании провели занятие по экологии в школе № 45 Свердловского района краевого центра (Судостроительная, 105). На необычный урок собралось почти 40 ребят, младшие из которых пятиклассники, а старшие совсем скоро будут сдавать единый государственный экзамен и поступать в вузы и средние специальные учебные заведения.

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Занятие провёл заместитель начальника производственно-технического отдела по вопросам охраны окружающей среды ТЭЦ-2 Алексей Козлов. Используя подготовленные слайды, он на картинках и доступным языком рассказал, как из угля производится тепловая и электрическая энергия, сколько человек трудится на генерирующем предприятии и что значит вклад каждого из них в надёжность энергообеспечения, ответил на все заданные вопросы. Школьники узнали, что выполняют работники ТЭЦ на каждом из этапов своей деятельности для того, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду.

В качестве основных мероприятий были названы очищение продуктов сгорания угля от вредных частиц с помощью электрических фильтров, эффективность которых 98-99 %, а также уплотнение слоев угля на топливном складе специальными катками для того, чтобы он не развеивался. Рассказал Алексей Козлов об использовании угольных шлаков и золы для производства кирпичей, шлакоблоков, о том, как ведется на месте золоотвалов восстановление почвенного и растительного слоя, то есть рекультивация. Вода для нужд станции берется из реки Енисей, возвращается туда после специальной очистки, и её качество не ухудшается.

Также ставший на время учителем специалист ТЭЦ разъяснил, почему в безветренную погоду в Красноярске уровень загрязнения воздуха повышается:

«Незамерзающий Енисей формирует над Красноярском облако водяного пара. Загрязняющие вещества от дымовых труб малой высоты, автотранспорта и так далее не могут „пробиться“ через это влажное облако и скапливаются вблизи поверхности земли. Что касается дымовых газов из очень высоких дымовых труб красноярских ТЭЦ, то они рассеиваются выше уровня этого облака».

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С учащимися школы № 45 пообщалась техник-метролог Красноярской ТЭЦ-2 Дина Разинкова, лидер Совета молодёжи станции. Она сообщила о том, что СГК вот уже два года поддерживает экологическое волонтёрское движение «Зелёная дружина», а молодые сотрудники ТЭЦ-2 вместе с «дружинниками» высаживают в Красноярске деревья, занимаются сбором отработанных батареек, использованного пластика, макулатуры. Дина Разинкова пригласила ребят поучаствовать в полезных акциях и побывать в апреле на ТЭЦ-2 с экскурсией.

Во время экологического урока зашёл разговор и о профессии «энергетик». Многие ребята считают её интересной и перспективной. Например, семиклассник Сергей Захаров рассказал: «Математика и биология — мои любимые предметы, в которых я успешен. На ТЭЦ-2 представлено 70 разных специальностей. В одной из них, думаю, я смогу себя найти».