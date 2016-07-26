В красноярском Академгородке сменилось руководство

Спустя 29 лет в красноярском Академгородке сменилась власть — новым руководителем научного центра стал Никита Волков. Напомним, ранее центром на протяжении почти трех десятков лет руководил Василий Шабанов.

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Выборы нового директора ФИЦ КНЦ СО РАН прошли 7 апреля. Кандидатов было только двое — 57-летний доктор химических наук Николай Чесноков и 56-летний доктор физико-математических Никита Волков. Оба — прежде заместители Шабанова.

Итоги выборов на сайте учреждения обнародовали сегодня. Согласно протоколу решения, всего в голосовании участвовали 1639 человек или 75 % работников центра. За Чеснокова проголосовали только 495 человек (30,54 %), за Волкова свои голоса отдали 1126 человек (69,46 %). Выборы директора центра признаны состоявшимися, а избранным директором — Никита Волков.

Напомним, Федеральному исследовательскому центру КНЦ СО РАН принадлежит почти вся земля в Академгородке, а также здания, оборудование, научная и организационная инфраструктура, а подведомственная ему структура занимается управлением жилыми домами.