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«Здесь будет город-сад!»: как в 60-х строили Академгородок

«Здесь будет город-сад!»: как в 60-х строили Академгородок

Интернет-газета Newslab.ru
14.03.2017
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Справа — здание на Маркса, 42, в котором с 1957 по 1967 год работал Институт физики СО АН СССР.

«Город академиков» начинался, конечно, не с хрущевок. За 10 лет до их заселения, осенью 1956 года, было принято решение о создании в Красноярске Института физики Академии наук СССР. Именно это академическое научное учреждение, первое в городе, стало центром формирования нового микрорайона. Инициатором создания института и его первым директором, как многим известно, был доктор физико-математических наук Леонид Киренский. Институт первоначально разместили в старинном особняке на Карла Маркса, 42.

Но мечтой красноярских ученых было создание загородного Академгородка — в Новосибирске тогда уже начинали строить такой. Одним из вариантов было «Манское блюдо» — окруженное горами плоскогорье в 40 км от Красноярска. Затем новосибирские ученые, профессор Александр Китайгородский и академик Михаил Лаврентьев, побывали на нынешней площадке Академгородка и убедили Леонида Киренского, что лучшего места для строительства научного городка в Красноярске не найти.

Ученые из Новосибирска и Красноярска, в также сотрудники партийных и советских организаций осматривают площадку будущего Академгородка. Июнь 1957 года.
Выбор места для Академгородка, 1957 год.
Леонид Киренский и директор строительства Борис Кузнецов на берегу будущего Академгородка.
Выбор места для Академгородка, 1957 год.
В 1959 году в Красноярске работала комиссия по проверке деятельности Института физики. Снимок сделан на будущей строительной площадке Академгородка.
Леонид Киренский (слева) и его заместитель по научной работе Иван Терсков на строительной площадке, 1960 год.
Подготовка к началу строительства Академгородка, 1960 год.

На выбранной площадке предполагалось в первую очередь строить Институт физики, затем Институт леса и древесины, Институт биологически активных веществ, Институт математики с вычислительным центром, Институт химии и затем жилой массив. Строительство подстанции, дороги к Академгородку и жилых домов для сотрудников началось в 1960-1961 годах. В 1962-1963 годах был заложен фундамент главного корпуса Института физики.

Первые четыре панельные хрущевки были готовы в декабре 1966 года — квартир в них хватало для всех сотрудников, пожелавших переехать в Академгородок. Строительство кирпичного пятого дома, с нестандартными размерами и планировкой квартир, задерживалось — он был сдан только в 1968 году. Переезд сотрудников в новые дома и заселение самого Института физики произошло в 1967 году. Тогда Академгородок обрел статус жилого района.

Начало строительства Института физики, 1963 год.
Строительство подстанции (слева), магнитометрического павильона и криогенной станции, 1963 год.
Строительство гаража и котельной, 1964 год.
Строительство главного корпуса института физики, весна 1965 года.
Первые четыре панельные хрущевки, построенные для работников Академгородка, 1966 год.
Гастроном Академгородка рядом с конечной остановкой автобусов, 1970-е годы. Магазин практически в неизменном виде дошел до нашего времени и продолжает работать
Источник: vk.com/krk_retro
Вид от разворотного кольца автобусов. Сейчас на месте этого пустыря находится дендрарий Института леса. Сосновая роща в правой части снимка существует и сейчас, рядом с недавно достроенным храмом на берегу.
Источник: vk.com/krk_retro
Нижний Академгородок в 1980-е годы
Источник: vk.com/krk_retro
Сушка белья в березовой роще Академгородка. 1980-е годы.
Источник: vk.com/krk_retro
Вид на еще не застроенный пустырь в центре Академгородка. Позднее здесь долгое время размещалась большая детская площадка, но в начале 2000-х ее застроили — здесь появится дом № 10а.
Источник: vk.com/krk_retro
Ящики от молока на заднем дворе магазина с фото № 6. В начале 90х среди местной шпаны было модно украсть такой ящик и спустить с красивого берега вниз, на деревянные домики у Енисея
Источник: vk.com/krk_retro

Сейчас в это трудно поверить, но 50-60 лет назад Академгородок вовсе не был зеленым оазисом — местами он скорее напоминал пустырь. Для озеленения своего района ученые регулярно устраивали воскресники: сажать деревья выходили и взрослые, и дети. Со временем в городке ученых сформировались и другие традиции.

«Каждый год устанавливалась елка, к которой после встречи Нового года выходили жители Академгородка, и продолжался всеобщий волшебный праздник с песнями, конкурсами, плясками; зимой устраивались лыжные соревнования, в которых участвовал сам Леонид Киренский, либо соревнования лыжников между лабораториями института; в роще Академгородка отмечали его годовщину. Позже, когда Институт физики получил землю в пригороде для ведения садоводства — осенью отмечали „День урожая“, с выставками выращенных сотрудниками на своих участках овощей. Часто устраивались праздники для детей», — вспоминает куратор фотолетописи Института физики им. Киренского СО РАН Людмила Хрусталева.

«Вчера ходил на лыжах. Прошел 20 км и устал довольно-таки сильно. Когда прошел 10 км, оказалось, что я сдал свою „старческую“ норму ГТО, согласно которой 10 км нужно пройти (вернее, проползти) за 1 час 50 минут», — из письма Киренского к дочери от 5 марта 1956 года.
Зимние старты в роще Академгородка. Крайний справа — Леонид Киренский, 1960 год.
День субботника в Институте физики, 1984 год.
Проводы масленицы на горе «Блинка» в Академгородке, 1982 год.
Красноярский ученый с кабачками на празднике урожая «Золотая осень» в Академгородке, 1986 год.
Деревянная сцена, которую видно на заднем плане, к началу 1990-х сгорела
Это место со сценой и скамейками находилось между домами № 6 и 2 и 3. Здесь организовывали развлекательные мероприятия, была разбита большая цветочная клумба (на ее бортике сидят люди в левой части снимка)
От этой площадки до наших дней сохранилась только клумба, но и на ней нынче произрастает высокий бурьян

Со строительством школы в 1977 году началось освоение так называемой верхней площадки Академгородка — там появились библиотека, детский сад, музыкальная школа и новый жилой массив. В 1983 году в нижнем Академгородке был построен Дом ученых, а в 1987 году — больница с поликлиникой.

1 сентября 1977 года открылась новая школа, которая дала начало развитию верхнего Академгородка.
К 1983 году на верхней площадке Академгородока были выстроены дома №№ 18, 17б и 19. Справа видна новая школа.
Площадка будущего дендрария Института леса. 1977 год.
Вид на институты Академгородка в 1983 году.
Академгородок в 1980-е годы.

Отец-основатель Академгородка Леонид Киренский умер в 1969 году. Его похоронили в Академгородке, рядом со зданием Института физики.

Первый (временный) памятник на могиле Леонида Киренского, 1970 год.
Скульптор Николай Силис работает над новым памятником Леониду Киренскому. 1973 год.
Установка памятника на могиле Киренского, 1974 год.
Вид с порога Института физики, 1976 год. Справа у леса могила Л. В. Киренского.

По материалам архива и фотолетописи Института физики им. Л.В.Киренского СО РАН. Выражаем огромную благодарность за помощь в подготовке статьи куратору фотолетописи Людмиле Хрусталевой.

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