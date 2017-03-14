«Здесь будет город-сад!»: как в 60-х строили Академгородок

В 2017 году красноярский Академгородок отмечает полувековой юбилей: в 1967 году первые ученые-физики переехали в построенные специально для них хрущевки. Мы нашли уникальные фото застройки Академа — смотрите, как всё начиналось!

«Город академиков» начинался, конечно, не с хрущевок. За 10 лет до их заселения, осенью 1956 года, было принято решение о создании в Красноярске Института физики Академии наук СССР. Именно это академическое научное учреждение, первое в городе, стало центром формирования нового микрорайона. Инициатором создания института и его первым директором, как многим известно, был доктор физико-математических наук Леонид Киренский. Институт первоначально разместили в старинном особняке на Карла Маркса, 42.

Но мечтой красноярских ученых было создание загородного Академгородка — в Новосибирске тогда уже начинали строить такой. Одним из вариантов было «Манское блюдо» — окруженное горами плоскогорье в 40 км от Красноярска. Затем новосибирские ученые, профессор Александр Китайгородский и академик Михаил Лаврентьев, побывали на нынешней площадке Академгородка и убедили Леонида Киренского, что лучшего места для строительства научного городка в Красноярске не найти.

На выбранной площадке предполагалось в первую очередь строить Институт физики, затем Институт леса и древесины, Институт биологически активных веществ, Институт математики с вычислительным центром, Институт химии и затем жилой массив. Строительство подстанции, дороги к Академгородку и жилых домов для сотрудников началось в 1960-1961 годах. В 1962-1963 годах был заложен фундамент главного корпуса Института физики.

Первые четыре панельные хрущевки были готовы в декабре 1966 года — квартир в них хватало для всех сотрудников, пожелавших переехать в Академгородок. Строительство кирпичного пятого дома, с нестандартными размерами и планировкой квартир, задерживалось — он был сдан только в 1968 году. Переезд сотрудников в новые дома и заселение самого Института физики произошло в 1967 году. Тогда Академгородок обрел статус жилого района.

Сейчас в это трудно поверить, но 50-60 лет назад Академгородок вовсе не был зеленым оазисом — местами он скорее напоминал пустырь. Для озеленения своего района ученые регулярно устраивали воскресники: сажать деревья выходили и взрослые, и дети. Со временем в городке ученых сформировались и другие традиции.

«Каждый год устанавливалась елка, к которой после встречи Нового года выходили жители Академгородка, и продолжался всеобщий волшебный праздник с песнями, конкурсами, плясками; зимой устраивались лыжные соревнования, в которых участвовал сам Леонид Киренский, либо соревнования лыжников между лабораториями института; в роще Академгородка отмечали его годовщину. Позже, когда Институт физики получил землю в пригороде для ведения садоводства — осенью отмечали „День урожая“, с выставками выращенных сотрудниками на своих участках овощей. Часто устраивались праздники для детей», — вспоминает куратор фотолетописи Института физики им. Киренского СО РАН Людмила Хрусталева.

Со строительством школы в 1977 году началось освоение так называемой верхней площадки Академгородка — там появились библиотека, детский сад, музыкальная школа и новый жилой массив. В 1983 году в нижнем Академгородке был построен Дом ученых, а в 1987 году — больница с поликлиникой.

Отец-основатель Академгородка Леонид Киренский умер в 1969 году. Его похоронили в Академгородке, рядом со зданием Института физики.

По материалам архива и фотолетописи Института физики им. Л.В.Киренского СО РАН. Выражаем огромную благодарность за помощь в подготовке статьи куратору фотолетописи Людмиле Хрусталевой.