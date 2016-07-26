«Ростелеком» обеспечил современными сервисами связи полицию в 70 населенных пунктах края

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» успешно реализовал масштабный проект для ГУ МВД Красноярского края, предоставив отделениям полиции на всей территории региона современные сервисы связи.
По условиям исполненного контракта, крупнейшего в истории бизнес-сотрудничества ПАО «Ростелеком» с ГУ МВД по Красноярскому краю, доступом в интернет на скорости до 30 Мбит/с с нелимитированным объемом трафика было обеспечено 217 рабочих мест сотрудников полиции в 63 населенных пунктах на всей территории региона, включая территории Крайнего Севера.
Также «Ростелеком» предоставил услуги виртуальной частной сети (VPN) до 100 Мбит/с 132 объектам ГУ МВД в 68 городах и селах для оперативного обмена информацией по защищенным корпоративным каналам с центральным подразделением в Красноярске. Кроме виртуальных каналов, оператор предоставил в пользование правоохранительных органов прямые каналы связи (транзиты), соединяющие отделения МВД в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Иланском, Шарыпово, Лесосибирске, Енисейске, Минусинске, Емельяново, Дивногорске, Уяре, Туруханске, Хатанге, Дудинке Норильске и поселке Талнах.
Созданная единая корпоративная сеть гарантирует сохранность передаваемой информации, скоростной обмен данными между пользователями, высокую надежность связи и полную защиту от несанкционированного доступа.
«Ростелеком», обладая мощной современной волоконно-оптической инфраструктурой, защищенными каналами связи, центрами обработки данных и инновационными предложениями, отвечает требованиям госсектора в отношении качества технических характеристик услуги и информационной безопасности, предоставляет надежный доступ в интернет с гарантированной пропускной способностью и индивидуальной линией поддержки и обслуживания бюджетных организаций.
«Когда речь идет о безопасности граждан, проживающих на территории такого огромного региона, как Красноярский край, современная и надежная связь приобретает экстраординарное значение. „Ростелеком“ является многолетним партнером органов охраны правопорядка в нашем регионе, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Понимание масштабов и специфики деятельности заказчика, его повышенных требований к защите информации позволили нам сделать предложение, которое полностью удовлетворило потребности ГУ МВД в современной фиксированной связи на всей территории региона. Заключение единого контракта в масштабе региона позволило заказчику более эффективно использовать бюджетные средства и человеческие ресурсы, необходимые для обслуживания договорной деятельности».
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