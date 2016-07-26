«Ростелеком» обеспечил современными сервисами связи полицию в 70 населенных пунктах края

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» успешно реализовал масштабный проект для ГУ МВД Красноярского края, предоставив отделениям полиции на всей территории региона современные сервисы связи.

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По условиям исполненного контракта, крупнейшего в истории бизнес-сотрудничества ПАО «Ростелеком» с ГУ МВД по Красноярскому краю, доступом в интернет на скорости до 30 Мбит/с с нелимитированным объемом трафика было обеспечено 217 рабочих мест сотрудников полиции в 63 населенных пунктах на всей территории региона, включая территории Крайнего Севера.

Также «Ростелеком» предоставил услуги виртуальной частной сети (VPN) до 100 Мбит/с 132 объектам ГУ МВД в 68 городах и селах для оперативного обмена информацией по защищенным корпоративным каналам с центральным подразделением в Красноярске. Кроме виртуальных каналов, оператор предоставил в пользование правоохранительных органов прямые каналы связи (транзиты), соединяющие отделения МВД в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Иланском, Шарыпово, Лесосибирске, Енисейске, Минусинске, Емельяново, Дивногорске, Уяре, Туруханске, Хатанге, Дудинке Норильске и поселке Талнах.

Созданная единая корпоративная сеть гарантирует сохранность передаваемой информации, скоростной обмен данными между пользователями, высокую надежность связи и полную защиту от несанкционированного доступа.

«Ростелеком», обладая мощной современной волоконно-оптической инфраструктурой, защищенными каналами связи, центрами обработки данных и инновационными предложениями, отвечает требованиям госсектора в отношении качества технических характеристик услуги и информационной безопасности, предоставляет надежный доступ в интернет с гарантированной пропускной способностью и индивидуальной линией поддержки и обслуживания бюджетных организаций.

«Когда речь идет о безопасности граждан, проживающих на территории такого огромного региона, как Красноярский край, современная и надежная связь приобретает экстраординарное значение. „Ростелеком“ является многолетним партнером органов охраны правопорядка в нашем регионе, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Понимание масштабов и специфики деятельности заказчика, его повышенных требований к защите информации позволили нам сделать предложение, которое полностью удовлетворило потребности ГУ МВД в современной фиксированной связи на всей территории региона. Заключение единого контракта в масштабе региона позволило заказчику более эффективно использовать бюджетные средства и человеческие ресурсы, необходимые для обслуживания договорной деятельности».

Узнать больше об услугах компании «Ростелеком» для корпоративных клиентов можно по телефону: 8-800-200-30-00, на сайте rt.ru, а также в ближайшем офисе продаж и обслуживания компании.