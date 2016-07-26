Более ста травяных палов потушили в Красноярске (видео)

За первую декаду апреля пожарные больше 100 раз тушили сухую траву в Красноярске, сообщили 11 апреля в пресс-службе городского управления ГО ЧС.

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Сообщения о том, что в городе горит сухая трава и мусор поступают в пожарную охрану ежедневно, по меньшей мере по 5-7 раз. Всего за первую декаду количество таких вызовов уже перевалило за 100.

«Ежегодно в апреле-мае в городе осложняется обстановка с пожарами в связи со сжиганием сухой травы и мусора. По статистике в большинстве случаев причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём, а также поджоги, которые устраивают сами граждане», — отметили в пресс-службе.

Теплая, но ветреная погода, сухая трава и накопившийся мусор способствуют быстрому распространению огня. Спасатели и администрация призывают жителей города заранее убрать мусор на своих дачах, не сжигать траву на участках, в лесопарковых зонах, а также в других местах отдыха.

Администрация города перед началом весеннего пожароопасного сезона выполняет комплекс мероприятий, направленных на защиту города от природных пожаров, связанных с горением сухой растительности и мусора. При обнаружении пожара или запаха гари незамедлительно следует позвонить по телефонам 101 и 112.

Добавим, в соседней Кемеровской области, где сложилась такая же проблема, жителям предлагают жаловаться на поджигателей по круглосуточному бесплатному номеру телефона 8-800-100-94-00. В обмен на сведения областной департамент лесного комплекса обещает бесплатно раздавать саженцы деревьев.