Реорганизацию «КрасКома» обсудили в краевом парламенте

Компания «КрасКом» в рамках оптимизации управленческих затрат планирует заключить договор подряда с Красноярской теплотранспортной компанией на техническое обслуживание 246 км тепловых сетей и 11 котельных, а сбор платежей передать на аутсорсинг Сибирской теплосбытовой компании (входят в СГК). Об этом сегодня на комитете по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края рассказал директор предприятия Олег Гончеров.

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По его словам, с декабря прошлого года компании удалось на 40 % снизить тариф для жителей микрорайона Солнечный, повысить зарплату рабочим на 20 %, принять решения по улучшению экологической обстановки путем закрытия малых котельных, а также оптимизировать закупочную деятельность, что позволит существенно экономить финансовые средства, которые затем перераспределят на ремонт ветхих сетей.

«Мы направили членам Совета директоров на рассмотрение два варианта повышения эффективности работы „КрасКома“ — передача на техническое обслуживание сетей теплоснабжения и ведение сбытовой деятельности специализированной организацией. 80 % теплотрасс „КрасКома“ технологически неразрывны с сетями КТТК и составляют замкнутую систему теплоснабжения. Оставшиеся 20 %, в том числе районы действия наших котельных, находятся в их зоне оперативной деятельности. Зачастую во время ремонта сетей переключение в соседних тепловых камерах выполняют бригады из нескольких организаций под руководством разобщенных диспетчерских служб. Мы предлагаем объединить производственный опыт, кадровый и финансовый потенциал двух предприятий, чтобы ответственность перед красноярцами за качество теплоснабжения и сроки восстановительных работ были на одной ресурсоснабжающей организации. При этом ответственность перед городом за эффективное использование муниципальных сетей остается за нашей компанией. Одним из главных аргументов в пользу СТК стал расчёт годового экономического эффекта в размере 336 миллионов рублей», — рассказал Гончеров.

Заслушав предложения «КрасКома», народные избранники задали дополнительные вопросы для уточнения предполагаемых эффектов и проголосовали за знакомство с письменными оценками каждой из сторон, принимающих решение об оптимизации — краевой, городской власти и самой компании. Вместе с тем, многие депутаты отметили, что компания действительно намерена реализовать целый комплекс мероприятий, которые позволят улучшить состояние инженерной инфраструктуры в краевом центре.

«На мой взгляд, сегодня происходят достаточно странные вещи. Компания, которая за долгие годы впервые выбрала курс на открытость и достаточно подробно рассказывает о тех мероприятиях, которые планирует осуществлять, в том числе по снижению тарифа для населения, по ремонту сетей, натыкается на какую-то стену непонимания. Представители от города и края не согласовали эти проекты, которые бы позволили сэкономить более 300 млн рублей, которые бы пошли на благоустройство, реконструкцию сетей. На мой взгляд, идут какие-то коммерческие войны. Здесь нужно учитывать то, что скоро отопительный сезон, все компании должны ремонтировать сети, у них должны быть определены графики ремонтных работ. Абсолютно очевидно, что, если не будет положительного решения Совета директоров, к этим работам предприятие приступить не сможет», — заключила депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина.

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Участник заседания и советник губернатора края Анатолий Матюшенко призвал депутатов принять решение в пользу компании и отметил: «Сегодня СГК и „КрасКом“ действуют абсолютно верно. Единое управление, единый диспетчерский контроль и так далее — это инженерная логика. Поверьте мне, как профессионалу, идея разумна».

После обсуждения, народные избранники не стали принимать категоричных решений и рекомендовали министерству строительства и ЖКХ, администрации Красноярска представить в краевой парламент отчет о деятельности компании. По словам, депутатов, это позволит более взвешенно принять то или иное решение. Также на комитете было рекомендовано Совету директоров «КрасКома» еще раз обсудить этот вопрос на внеочередном собрании. Депутаты же решили создать рабочую группу по этой теме.