Более 34 тысяч красноярских детей отдохнут летом 2017 года в лагерях и мастерских

В этом году в Красноярске организуют летний отдых для более чем 34 тысяч детей. Для учеников начальных классов в краевом центре будут работать 115 пришкольных лагерей, а старшеклассники проведут летние каникулы в рядах Трудового отряда главы города.

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Подготовку к организации летнего отдыха для красноярских детей сегодня проинспектировал глава города Эдхам Акбулатов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Перед началом совещания мэр посетил технопарк «Твори гора», в творческих студиях которого на сегодня занимается более 380 ребят разных возрастов. Для совместного творчества малышей и их родителей открыто семейное антикафе. Для ребят с ограничениями по здоровью создан спортивный зал со специально оборудованными помещениями. Также организована студия по производству мультфильмов, кружки по авиамоделированию и робототехнике, столярная мастерская.

«Я полгода занимаюсь в столярной мастерской, сейчас с друзьями мы изготавливаем из деревянных деталей катапульту — это очень интересно! В летние каникулы тоже планирую здесь заниматься как минимум месяц, а потом поеду отдыхать к бабушке в деревню», — поделился планами юный изобретатель Дмитрий.

Руководитель технопарка «Твори гора» Юлианна Позолотина отметила, что в течение летних каникул 2016 года в центре занималось порядка 300 детей: «Учитывая такую востребованность, этим летом мы постараемся предложить ребятам новые интересные форматы. К примеру, мы затеваем большое многонациональное исследование о том, какие есть традиции, обычаи, „точки силы“ у разных народов, проживающих на территории нашего города».

Далее обсуждение летнего отдыха юных красноярцев продолжилось с участием руководителей социальной сферы, депутатов красноярского Горсовета и членов Общественной палаты города. Было отмечено, что к 10 июня стартует первая смена в загородных оздоровительных лагерях, которые будут работать в три смены. В Манском районе и на красноярском водохранилище будут организованы палаточные лагеря. Также ребята смогут стать участниками походов, сплавов, экспедиций, военно-спортивных и военно-полевых сборов. Кроме того, планируется санаторно-курортное оздоровление детей. Более 2500 старшеклассников станут бойцами Трудового отряда главы города. Заявление для работы в Трудотряде школьники могут подать уже сегодня через сайт отряд.мымолодые.рф.

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Отметим, что как и в прошлом году, родители оплачивать только 30 % от стоимости путевки в загородные лагеря.

«На мой взгляд, на сегодня предложены самые разнообразные формы отдыха. В этом году представлены и новые направления. К примеру, можно отправить своего ребенка для участия в познавательных экскурсиях по городу. Считаю, что если родители заранее побеспокоятся, то смогут организовать для своих детей очень интересное и насыщенное событиями лето», — отметила депутат Горсовета Марина Малышева.

В ходе совещания Эдхам Акбулатов подчеркнул, что принципиально важно создать все условия для того, чтобы юные красноярцы могли провести свои летние каникулы активно и творчески и в черте города.

«Уже сейчас коллективы центров дополнительного образования, дворцов культуры, городских библиотек готовят свои летние образовательные и творческие программы. При этом необходимо расширять практику работы учреждений дополнительного образования, которые должны появляться в разных микрорайонах нашего города, в том числе, в таких как „Солнечный“, „Бугач“, „Пашенный“ и целом ряде других территорий. Такие творческие центры должны становиться своеобразными точками притяжения для красноярских ребят».

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В ходе совещания особое внимание также было уделено отдыху и лечению ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них также предусмотрены различные виды отдыха, в том числе в загородных лагерях.

«В целом, подготовка к летнему оздоровительному отдыху ведется в плановом режиме. Безусловно, особое внимание — обеспечению безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях, соблюдению требований надзорных органов. Перед нами стоит очень ответственная задача. В этой связи прошу расширить межведомственное взаимодействие, чтобы отдых детей был интересным, познавательным и насыщенным», — отметил в завершение совещания Эдхам Акбулатов и дал поручение своему заместителю Сергею Кочану еженедельно информировать о ходе подготовки к летнему отдыху юных красноярцев.