Счетная палата края нашла 10 тысяч нарушений в сфере госзакупок

Проверив эффективность использования бюджетных средств на закупку товаров, работ и услуг Счетная палата Красноярского края нашла 10 тысяч нарушений законодательства. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания региона рассказала аудитор палаты Елена Кнор.

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Она доложила, что у агентства государственного заказа края есть проблемы в нормативно-правовой базе. Например, в 2017 году агентство разработало 21 нормативно-правовой акт, из них приняты только 8, а остальные проходят процедуру согласования. Кроме того, на муниципальном уровне фиксируется отсутствие единой политики при реализации контрактной системы, избыточная численность сотрудников уполномоченных органов при осуществлении закупок для муниципальных нужд со сравнительно небольшими объемами самих закупок.

«Система управления закупками не соответствует современным требованиям, не обеспечивает комплексности, функциональности, надежности и прозрачности всех закупочных процессов, — подчеркнула Кнор. — Это не могло не отразиться на эффективности бюджетных средств, направляемых на закупки».

В целом объем закупок для государственных и муниципальных нужд в крае в 2016 году составил около 80 млрд рублей, в том числе для государственных нужд — 43 млрд, для муниципальных — 37 млрд. Экономия средств местных бюджетов составила более 3 млрд рублей, краевых — более 2 млрд. Однако доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком, остается очень высокой — 88 %.

При этом аудитор отметила, что количество закупок, осуществленных с нарушениями, не снижается. В результате проверок контролирующих органов выявлено 10 тысяч нарушений законодательства о контрактной системе как процедурного, так и финансового характера, в том числе оказывающих влияние на эффективность и результативность расходов.

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Общее количество контрактов, проверенных контролирующими органами, составило 21 000. Четверть из них осуществлена с нарушениями, хотя при том, что общая сумма проверенных закупок составила 22 млрд рублей, сумма закупок, совершенных с нарушениями, — 14 млрд рублей. Непосредственно Счетная палата края проверила 900 закупок на сумму 6 млрд рублей и выявила 960 нарушений.

Основными нарушениями, по словам аудитора, являются несвоевременное размещение в единой информационной системе планов-графиков и отчетов об исполнении контрактов, заключение договоров без проведения конкурсных процедур, несоблюдение условий контрактов, а также нарушения правил приемки выполненных работ.

Причинами нарушений законодательства в сфере закупок Счетная палата называет низкую исполнительскую дисциплину, недостаточный уровень профессиональной подготовки должностных лиц, а также слабый контроль исполнительных органов власти за подведомственными учреждениями. Это приводит к возникновению коррупционных рисков.

Присутствовавший на заседании руководитель агентства государственного заказа Владимир Часовитин согласился с выводами Счетной палаты и заявил, что часть замечаний в работе ведомства учтена, устранением других недостатков агентство занимается. Проблемным он назвал то, что с заявками заказчиков приходилось работать вручную, происходил большой возврат, и порядка 9 тысяч процедур своевременно не были размещены. С 1 апреля начала функционировать автоматическая система, которая призвана облегчить работу и поможет избежать ошибок.

Заместитель председателя комитета Егор Васильев и депутат Павел Ростовцев задали ряд вопросов Владимиру Часовитину относительно контроля за закупками и плана мероприятий по учету замечаний. Депутат Людмила Магомедова предложила руководителю агентства подготовить подробный ответ в письменном виде, чтобы народные избранники могли детально вникнуть в проблемы. В целом же было решено принять информацию к сведению.

Васильев Егор Евгеньевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва