В Ергаках отстреляют медведей

В Ергаках планируют уменьшить численность медведей. Соответствующий приказ был опубликован сегодня, 11 апреля, на официальном портале правительства Красноярского края.

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За летний сезон, с 1 мая по 31 сентября текущего года в рекреационно-туристической и хозяйственной зонах природного парка «Ергаки» планируется произвести отстрел опасных хищников. Под уничтожение попадут 10 взрослых особей бурого медведя. В документе говорится, что с просьбой о проведении регуляции численности в министерство природных ресурсов и экологии обратились представители дирекции природного парка.

Напомним, в 2015 году отмечалось резкий рост числа случаев нападения хищников на туристов. Так, в начале лета медведь, привлеченный запахом еды из палатки, изуродовал жительницу Саяногорска — он повредил ей лицо. После этого лагерь туристов обнесли изгородью под электричеством для отпугивания зверей.