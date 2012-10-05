Глава Хакасии рассказал школьникам о дружбе с Сергеем Шойгу (видео)

Глава Хакасии рассказал школьникам о своей дружбе с министром обороны и привел его в пример юным изобретателям.

Сегодня глава Хакасии Виктор Зимин встретился с абаканскими школьниками, которые стали бронзовыми призёрами всероссийского фестиваля «Робофест-2017», а также с педагогами и родителями юных изобретателей. Руководитель региона подчеркнул, что на территории республики находятся несколько современных промышленных предприятий страны, включая Саяногорский алюминиевый завод и крупнейшую гидроэлектростанцию, и пояснил, что для них нужны грамотные инженерные кадры.

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Присутствовавшие на встрече журналисты ИА «Хакасия» сняли момент, когда Виктор Зимин рассказывал детям о своей дружбе с министром обороны Сергеем Шойгу и о его творческих увлечениях. «Посмотрите на Шойгу. Он лучший инженер, творческий... Он всегда этим гордится. Он любит мечтать, любит созидать, любит сам чертить, любит проектировать. Это аналитик! Из инженера — какой творческий, креативный министр обороны», — сказал глава республики.

При этом он напомнил, что недавно Сергей Шойгу в очередной раз посетил республику для недельного отдыха.

«Мы очень давно дружим, уже 20 лет... общались не так давно. Неделя не прошла, как общались. Приезжал он к нам тут. Неделю позволил отдохнуть, побыть в республике, набраться сил...», — заметил Виктор Зимин.

Стоит отметить, что неделю назад хакасские СМИ действительно сообщали о том, что в аэропорту Абакана был замечен самолет якобы принадлежащий министерству обороны. Но подтверждения этой информации не было.