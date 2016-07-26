Собака изуродовала гладившую ее дошкольницу: мать добилась компенсации

Жительница Бородино отсудила у соседа-собаковода 53 тыс. рублей за изуродованное лицо 5-летней дочери. Мужчина сначала извинился перед семьей за нападение своей собаки на ребенка, но отказался компенсировать моральный вред, а потом и вовсе объявил себя невиновным.

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Инцидент произошел в августе 2016 года, когда девочка, гостившая у бабушки, играла с другими детьми на ул. 9 Мая в городе Бородино. Из частного дома, сорвавшись с привязи, выбежала собака. Девочка наклонилась, чтобы погладить пса, но он укусил ее за лицо, после чего та заплакала и побежала домой. Хозяин животного пояснил полицейским, что собака выбежала на улицу, потому что у нее перетерся ошейник

Больше недели девочка лечилась у врача-хирурга с диагнозом «укушенные раны лица», ей наложили швы и поставили инъекции от бешенства. А в суде эксперт сообщил, что оставшиеся шрамы на лбу, носу и щеке ребенка являются неизгладимыми, для их устранения требуется операция.

Бородинский городской суд постановил взыскать с владельца собаки в пользу матери девочки 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, 3 тыс. рублей расходов на юридическую услугу и 300 рублей на оплату госпошлины. Собаковод попросил отменить судебное решение, заявив о недоказанности того, что именно его собака напала на ребенка.