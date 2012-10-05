«Нарушили все правила»: на глазах у приятеля утонули два рыбака

На глазах у приятеля в Красноярском водохранилище утонули двое рыбаков, сообщили 12 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Несчастный случай произошел вчера около поселка Советская Хакасия в Боградском районе. Вчера днем трое мужчин выехали на рыбалку, и двое из них решили выйти на воду на небольшой резиновой лодке, несмотря на то, что навигация еще закрыта. До чистой воды им пришлось пробираться по толстому, но крайне хрупкому льду.

«О происшествии спасателям сообщил третий мужчина из компании рыбаков, который остался на берегу. Буквально на глазах лодка перевернулась, а его товарищи пытались плыть к берегу. Самостоятельно броситься на помощь мужчина не рискнул — ледяная вода и спасательных жилетов с собой не захватили», — рассказали в пресс-службе.

Материалы по теме Поперек всего Красноярского моря треснул лед

Инспекторам рыбоохраны и водолазам Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось доставать тела погибших рыбаков. Сделать это удалось достаточно оперативно, поскольку очевидцы смогли указать точное место происшествия.

«В данном случае были нарушены все правила безопасности, какие только можно нарушить. Во-первых, выход на воду судам и лодкам запрещён — опасное время. Во-вторых, на рыбаках не было спасательных жилетов и не было никаких средств спасения в лодке. В-третьих, рыбалка на весеннем водоёме представляет угрозу для жизни и об этом мы напоминаем регулярно. Почему нас не слышат, понять сложно», — рассказал госинспектор по маломерным судам Дмитрий Щеглов.