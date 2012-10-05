Англоязычная версия сайта СФУ получила высокую оценку экспертов

Исследовательская группа Российского совета по международным делам (РСМД) опубликовала данные аналитического отчёта «Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов». В выборку вошло 45 российских и 11 зарубежных университетов, в том числе федеральные университеты, научно-исследовательские университеты, университеты с сильной подготовкой по иностранным языкам или ориентированные на зарубежные аудитории. Сибирский федеральный университет вошёл в десятку сильнейших вузов, добавив 18 баллов и заняв 9 место.

В течение 2016 и начала 2017 годов исследовательская группа РСМД вела мониторинг англоязычного контента ведущих российских университетов. Отметим, эта работа была начата ещё в 2015 году, а её результаты легли в основу базового доклада. Новый массив данных позволяет оценить динамику развития интернет-ресурсов российских университетов.

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Как отмечают составители, они постарались показать сильные и слабые стороны развития англоязычного контента на электронных ресурсах российских университетов, после чего сформулировать ряд рекомендаций по улучшению ситуации.

По их оценке за исследуемый период: «Лидеры рейтинга стали заметно сильнее, а слабые не приложили усилий для роста. Примечательно также, что российские лидеры сумели сократить отставание от целого ряда университетов из первой сотни популярного рейтинга QS. По сравнению с 2015 годом лидеры российского рейтинга приблизились к своим зарубежным конкурентам из рейтинга QS. Более того, уже семь российских университетов из первой десятки (МФТИ, ДВФУ, ТПУ, СФУ, ННГУ, УРФУ, РУДН) набрали больше баллов, чем такие университеты из первой сотни QS, как Корейский университет, Высшая нормальная школа Парижа».