В Красноярске могут появиться новые дома-интернаты для пожилых

Адресная социальная поддержка жителей Красноярского края может быть увеличена. С таким предложением сегодня выступили депутаты Законодательного Собрания края по итогам отчета министра социальной политики Галины Пашиновой на прошедшей сессии.

Народные избранники рекомендовали исполнительной власти обеспечить жителей края мерами соцподдержки в полном объеме и в установленные сроки, а также продолжить создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в рекомендации уделено внимание развитию в регионе стационарозамещающих технологий, в том числе института приемной семьи для людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, среди рекомендаций значится усиление адресности и критерия нуждаемости при предоставлении соцуслуг населению, возможность сокращения количества предоставляемых инициативных мер соцподдержки с учетом их эффективности. Министерству социальной политики предложено до 1 июля разработать и предоставить в Законодательное Собрание план укрепления материально-технической базы стационарных учреждений соцобслуживания.

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Помимо этого, правительству края предлагается рассмотреть возможность выделения министерству соцполитики дополнительных средств из бюджета. Деньги, по мнению депутатов, необходимы на капитальный ремонт учреждений социального обслуживания. Речь идет о тех объектах, которые требуют первоочередного финансирования для ликвидации аварийности, устранения нарушений по предписаниям надзорных органов и решениям судов. Также субсидии необходимы территориям края для ремонта зданий, обновления материально-технической базы.

В постановлении также есть пункт, где предлагается рассмотреть возможность создания специально адаптированных домов-интернатов, пансионатов гостиничного уровня, предоставляющих услуги пожилым людям, в том числе на платной основе. Особо отмечена транспортная доступность этих учреждений, условия государственно-частного партнерства.

Также парламентарии считают, что необходимо увеличивать финансирование мероприятий по предоставлению адресной материальной помощи гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Проект постановления с рекомендациями народных избранников планируют рассмотреть на сессии Законодательного Собрания завтра, 13 апреля.