Активисты Дня Енисея предложат красноярцам убраться в прибрежных зонах

На первом координационном комитете Дня Енисея в 2017 году представители организаций-участников обсудили изменение формата экологического марафона.

В течение шести лет День Енисея проходил в виде экоквестов. Волонтеры убирали прибрежные зоны от скопившегося мусора, попутно устраивали конкурсы и другие полезные события. За это время под брендом Дня Енисея было проведено почти 300 акций, вывезено около 800 КамАЗов с берегов реки, а это более 10 тонн мусора. Волонтерами акции стали 75 тысяч человек. С каждым годом возрастало число партнёров Дня Енисея, как коммерческих экологически ответственных компаний, так и общественных, государственных и образовательных организаций. В этом сезоне Координационный комитет Дня Енисея предложил сместить фокус внимания с уборки замусоренных территорий на сохранение чистоты прибрежных зон.

«Как правило, волонтёры Дня Енисея борются с последствиями отдыха наших граждан. Мы понимаем необходимость не только системной уборки этих мест, но и воспитания ответственного отношения к прибрежным зонам. И предлагаем на обсуждение новый формат Дня Енисея, который, надеемся, позволит минимизировать мусорный след отдыха горожан, — говорит Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. — Механизм заключается в создании так называемых эко-точек возле мест массового отдыха в прибрежных зонах Енисея. Предполагается, что в выходные дни в таких локациях будут дежурить волонтёры экологического марафона, которые будут выдавать отдыхающим перчатки и мешки для мусора. С возвратом. Наполненный мешок мусором, возвращается активистам, а ответственные горожане вознаграждаться призами. Сейчас координационный совет Дня Енисея прорабатывает возможности сбора и вывоза собранного мусора, организационные и нормативные вопросы, связанные с процессом».

День Енисея сохранит и традиционные элементы акции — массовые уборки в формате экоквестов. Марафон стартует большим мероприятием в мае и завершится экологическим фестивалем осенью. На закрытии сезона состоится и традиционный выпуск рыб в Енисей, но в 2017 году он тоже модернизируется — количество мальков определят пользователи соцсетей. Число выпущенных рыб будет равно количеству репостов сообщений о Дне Енисея. Организаторы подготовят для горожан конкурсы, как онлайн, так и офлайн, а также другие интересные активности. В том числе на летнем фестивале Зелёный.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона, — загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами — получила большой отклик как среди корпоративных волонтеров компании РУСАЛ в Красноярске и крае, так и среди присоединившихся волонтерских команд. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии были проведены массовые волонтерские акции по уборке берегов. Также инициаторы акции предложили жителям проголосовать за появление «Дня Енисея» в российском календаре. За эту идею проголосовали тысячи горожан.