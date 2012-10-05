Ломанов-младший рассказал, почему предпочел Красноярск Швеции (видео)

Известный хоккеист Сергей Ломанов-младший вернулся в красноярский «Енисей» и возобновил тренировки с командой.

Напомним, прошлый спортивный сезон Ломанов провел в шведском «Венерсборге». Это время, по признанию спортсмена, было непростым.

«Я взвесил все „за“ и „против“ и посчитал, что для меня и моей семьи будет лучше, если мы все-таки вернемся. Я хочу выигрывать во всех матчах, биться за первое место. Я реально смотрю на вещи: в этом году это будет тяжело сделать с „Венерсборгом“ — все-таки произошла смена тренера в середине сезона и ряд игроков-лидеров ушли. Я считаю, что у меня есть что дать, я могу играть на самом высоком уровне, биться за медали, за первое место. Так что я принял решение вернуться в „Енисей“ и вернуть все, что у нас было в том году, бороться за каждый турнир, побеждать», — сообщил Ломанов-младший в интервью пресс-службе красноярского клуба.

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Спортсмен также поблагодарил красноярских болельщиков за поддержку команды и Сергея Ломанова-старшего в минувшем сезоне. Добавим, в конце марта стало известно, что Ломанов-старший восстановлен в должности тренера красноярского хоккейного клуба — с него сняли двухлетнюю дисквалификацию.

По данным сайта ХК «Енисей», в клуб вернулся и Алан Джусоев, проведший минувший сезон в другом шведском клубе — «Сандвикен».